Брюссель против Будапешта: Виктор Орбан сорвал утверждение многомиллиардной помощи Украине

Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине масштабного кредита в размере €90 млрд. Венгерский посол в ЕС официально выступил против совместного заимствования средств блоком для финансовой поддержки Киева. Об этом сообщает Financial Times.

Источники издания связывают жесткую позицию Будапешта с приближающимися парламентскими выборами в Венгрии, которые намечены на апрель 2026 года. В ходе предвыборной кампании премьер-министр Виктор Орбан активно использует антиукраинскую риторику, позиционируя свою партию как единственную силу, способную удержать страну от участия в конфликте.

Программа кредитования на 2026–2027 годы была предварительно согласована лидерами ЕС в конце прошлого года. Предполагалось, что займы будут привлекаться под гарантии общего бюджета союза. При этом Венгрия, Чехия и Словакия изначально отказались от участия в наполнении этого фонда, добившись условий, при которых процентные расходы по кредиту не лягут на их национальные бюджеты.

Несмотря на достигнутые ранее компромиссы и отказ Брюсселя от использования замороженных российских активов в данной схеме, венгерская сторона воспользовалась правом вето. Дальнейшая судьба транша остается неопределенной, так как без согласия Будапешта запуск механизма невозможен.

Ранее Будапешт и Братислава официально перекрыли дизельный кран для Киева.