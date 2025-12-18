Брюссель в осаде тракторов: фермеры бунтуют на фоне споров ЕС о деньгах для Украины и судьбе российских активов

Европейскую столицу парализовали массовые протесты фермеров из всех стран союза, требующих отмены невыгодных торговых соглашений. Их акция совпала с критически важным саммитом, где лидеры спорят о выделении Киеву €50 млрд и о том, можно ли использовать для этого замороженные активы России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Брюссель погрузился в хаос. Европейский квартал, где проходит ключевой саммит ЕС, оказался заблокирован тысячами тракторов. Фермеры из всех 27 стран союза вышли на улицы, протестуя против торговой политики с Меркосур — соглашения с Аргентиной и Бразилией, которое, по их мнению, губит местного производителя. Они требуют равных условий конкуренции и радикального снижения бюрократической нагрузки.

Гневный рев тракторов стал саундтреком к ожесточенным дебатам внутри здания. Лидеры решают сразу две острые проблемы: выделение Украине €50 млрд на ближайшие два года и спорный вопрос об использовании для этих целей замороженных активов России. Премьер-министр Бельгии заявил, что финансовые риски от потенциальной конфискации должны ложиться на весь союз, а не на отдельные страны. Премьер Венгрии Виктор Орбан пошел дальше, назвав такие планы фактическим объявлением войны, способным втянуть Европу в прямой конфликт.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила коллегам, что сегодня никто не покинет зал переговоров, пока не будет найден консенсус по украинскому финансированию. Таким образом, судьба многомиллиардной помощи Киеву решается под аккомпанемент самого масштабного фермерского бунта в истории объединенной Европы.

Ранее стало известно о том, что ЦБ будет взыскивать с банков ЕС убытки за заблокированные активы.