Бубурин отказался участвовать в выборах президента и поддержал Путина

Руководитель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин не будет участвовать в выборах президента РФ. Об этом стало известно после того, как он подал подписи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), сообщают РИА Новости.

Он призвал выступить с поддержкой Владимира Путина на предстоящем голосовании.

Ранее ЦИК сообщил, что комиссия единогласно поддержала решение о регистрации Путина кандидатом в президенты страны. Действующий глава государства является самовыдвиженцем.

Как отметил Бабурин, дробить власть в текущих обстоятельствах — во время противостояния с Западом, нельзя.

«Раздвоения патриотических сил быть не должно. «Российский общенародный союз» принял решение поддержать национального лидера Владимира Путина», — сказал Бабурин.

ЦИК зарегистрировал председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова от КПРФ в качестве кандидата в президенты России. Также кандидатами официально зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. 29 января ЦИК утвердил слоган предстоящих выборов: «Вместе мы сила — голосуем за Россию!».

Путин в 1999 году после отставки Бориса Ельцина стал исполняющим обязанности президента РФ. В 2000 году он стал полноправным главой государства, полномочия которого действовали до 2004 года. В этом же году Путин был избран на второй срок, который продлился до 2008 года, после чего он передал власть Дмитрию Медведеву, а сам стал премьер-министром. В 2012 году Путин был вновь избран президентом до 2018 года. В этом году политик продолжил свой путь на этой должности.