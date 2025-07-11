Буданов допустил досрочное прекращение огня

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что перемирие между Украиной и Россией возможно задолго до конца 2025 года. По его словам, для этого необходимы переговоры с участием Киева, Москвы и Вашингтона.

Кирилл Буданов, возглавляющий Главное управление разведки Украины, в интервью Bloomberg допустил возможность досрочного прекращения огня. Он отметил, что такой сценарий реально осуществить «как можно скорее» — даже до окончания 2025 года.

Ключевым условием глава разведки назвал участие трех сторон: Украины, России и США. Буданов подчеркнул, что, несмотря на сложность процесса, достижение договоренностей возможно. При этом он не уточнил, ведется ли уже подготовка к таким переговорам или речь идет лишь о теоретической возможности.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий, однако Буданов выразил уверенность, что стороны «придут к этому». До этого подобные оценки звучали редко — официальный Киев неоднократно заявлял, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских войск.

Ранее в Конгрессе США потребовали заморозить помощь Украине.