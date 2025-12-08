«Будем отталкиваться от их результата»: Песков заявил об отсутствии у России данных о переговорах США и Украины

Кремль не располагает информацией о результатах состоявшихся в США переговоров между американской и украинской делегациями. Такие данные, как заявил пресс-секретарь президента России, критически важны для определения следующих шагов Москвы. Об этом Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москве пока неизвестно, к каким результатам привели переговоры представителей США и Украины, прошедшие во Флориде. Он подчеркнул, что эта информация необходима для формирования дальнейшей стратегии.

По словам представителя Кремля, без понимания содержания и итогов этих контактов невозможно строить конкретные планы. Только получив детали, российская сторона сможет оценить ситуацию и определить вектор своих действий на дипломатическом фронте.

Ранее Мария Захарова заявила, что РФ в стратегии США по Украине отмечает переосмысление установок.