В Москве заметили сдвиг в стратегии США: заложена основа для совместной работы по Украине

В Москве заявили, что обновленная стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов свидетельствует о серьезном пересмотре внешнеполитических установок Вашингтона и содержит основу для совместной работы по украинскому урегулированию. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новую редакцию американской Стратегии национальной безопасности. В Москве отмечают, что документ демонстрирует кардинальный пересмотр внешнеполитических доктрин США, особенно на фоне предыдущей версии 2022 года.

Ключевым моментом, по словам дипломата, стали положения, касающиеся украинского кризиса. В тексте стратегии, как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, заложена основа для продолжения конструктивных совместных усилий Москвы и Вашингтона в поисках путей мирного урегулирования.

Захарова также добавила, что в документе прослеживается совпадение традиционных взглядов России и новых, более трезвых оценок американского руководства в отношении происходящих в Европе процессов.

