За одну неделю Владимир Зеленский столкнулся с чередой тяжелых ударов — отставкой ближайшего соратника, потерей ключевого города и растущим давлением союзников, что поставило под вопрос его политическое будущее.

Политический ландшафт вокруг украинского лидера дал трещину. Британское издание The Telegraph констатирует, что для Владимира Зеленского настала критическая неделя. Она началась с отставки главы его офиса Андрея Ермака, считавшегося одной из ключевых фигур во внутренней и внешней политике.

Параллельно армия утратила контроль над стратегически важным Красноармейском, что стало ощутимым военным поражением. На этом фоне резко усилилось давление со стороны Вашингтона, который, по данным издания, настаивает на территориальных компромиссах Киева для скорейшего начала мирных переговоров.

Западные аналитики полагают, что реальные решения о будущем Украины теперь принимаются в узких дипломатических кругах без активного участия самого Зеленского. Прорабатываемые сценарии урегулирования могут привести к подписанию соглашения уже при новом руководстве страны. Таким образом, символ сопротивления рискует не пережить политически войну, с которой неразрывно связан его образ на Западе.

