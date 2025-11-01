«Бумажная стена против НАТО»: переброска сил НАТО на Украину в случае конфликта упрется в их собственную бюрократию
Euractiv: у НАТО уйдут недели для отправки войск на Украину в случае конфликта
Фото: [Медиасток.рф]
Переброска военных сил НАТО на территорию Украины в случае конфликта может занять не дни, а недели. Главной преградой для альянса станет внутренняя европейская бюрократия. Об этом сообщает Euractiv.
По данным издания Euractiv, со ссылкой на военных аналитиков и источники в альянсе, быстрое перемещение подразделений НАТО через Европу упирается в необходимость получать дипломатические разрешения в каждой стране транзита. Это касается даже переброски бронетехники.
Процесс увязнет в согласованиях, скорость которых зависит от налаженных отношений между странами. Например, Испания и Португалия проводят совместные учения, поэтому их границы не станут проблемой. Однако другие государства могут затягивать процедуру на недели.
Ранее сообщалось о том, что британские войска начали подготовку к возможной миссии на Украине.