«Бумажная стена против НАТО»: переброска сил НАТО на Украину в случае конфликта упрется в их собственную бюрократию

Переброска военных сил НАТО на территорию Украины в случае конфликта может занять не дни, а недели. Главной преградой для альянса станет внутренняя европейская бюрократия. Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания Euractiv, со ссылкой на военных аналитиков и источники в альянсе, быстрое перемещение подразделений НАТО через Европу упирается в необходимость получать дипломатические разрешения в каждой стране транзита. Это касается даже переброски бронетехники.

Процесс увязнет в согласованиях, скорость которых зависит от налаженных отношений между странами. Например, Испания и Португалия проводят совместные учения, поэтому их границы не станут проблемой. Однако другие государства могут затягивать процедуру на недели.

Ранее сообщалось о том, что британские войска начали подготовку к возможной миссии на Украине.