По заявлению официального представителя президента Белоруссии, ракетный комплекс «Орешник», размещенный в республике, заступит на боевое дежурство уже в декабре текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила, что все подготовительные работы для развертывания ракетного комплекса «Орешник» на территории страны близятся к завершению. По ее словам, это решение снимает все предыдущие дискуссии о целесообразности его размещения.

Информация о точных тактико-технических характеристиках комплекса остается ограниченной, однако известно, что «Орешник» относится к современным разработкам. Его интеграция в систему обороны Белоруссии знаменует новый этап в укреплении региональной безопасности.

