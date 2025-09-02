Бывший лидер Гоминьдана приехала на парад в Пекине несмотря на ограничения со стороны Тайваня

Экс-руководитель партии Гоминьдан на Тайване Хун Сючжу намерена посетить военный парад в Китае, посвященный 80-летию Победы. Этот шаг напрямую нарушает официальный запрет тайваньских властей на посещение КНР для высокопоставленных политиков. Об этом сообщает газета Taipei Times.

Бывшая руководительница партии Гоминьдан Хун Сючжу прибыла в Пекин и примет участие в военном параде, посвящённом 80-летию победы во Второй мировой войне, хотя тайваньские власти ясно обозначили запрет для высокопоставленных политиков. Управление по делам материковой части настаивало, что подобное посещение может быть воспринято как поддержка Пекина и угрожает имиджу острова, вплоть до лишения пенсий у участников.

Несмотря на это, Хун Сючжу прибыла в столицу КНР и заявила, что считает участие актом памяти общего исторического усилия в противостоянии японской агрессии. Она подчеркнула, что сопротивление в годы войны было совместным и не делится политическим или территориальным признакам. До этого другие партийные деятели отказались от поездки, ссылаясь на закрытость мероприятия или состояние здоровья.

