Бывший морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что украинский конфликт завершится на условиях России. Таким мнением он поделился на своем YouTube-канале The New Atlas.

Он также отметил, что у западных партнеров Украины нет возможности восполнить ее потери. Барлетик считает, что сейчас ВСУ испытывают недостаток в снарядах и бойцах, а союзники Киева не в силах производить столько оружия, сколько это делает Россия.

«Все это (потери Украины. — Прим. ред.) будет продолжаться по всей линии соприкосновения, пока ВСУ не потерпят крах на некоторых участках фронта, а затем не наступит полный коллапс. Это позволит России достичь поставленных целей спецоперации. <…> Конфликт закончится на условиях России», — сказал Барлетик.

Западная пресса все чаще пишет о том, что партнеры Украины начали уставать от конфликта. Это, в том числе, связывают с неудачным контрнаступлением, а также обострившимся на Ближнем Востоке конфликте между ХАМАС и Израилем.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цеди заключаются в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также защите мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что ВСУ подтвердили потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области.

Мы также писали, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал провал украинского «контрнаступа», но отказался называть катастрофой ситуацию на фронте.