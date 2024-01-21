Командование ВСУ подтвердило потерю села Крахмальное, расположенного в Харьковской области. Это признал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала «Рада».

В воскресенье, 21 января, Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России освободили село Крахмальное на купянском направлении.

«В селе Крахмальное... отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности», — сказал Фитьо.

Он отметил, что данный населенный пункт не несет стратегического значения для украинской армии.

Помимо успехов по освобождению Крахмального в Херсонской области, минобороны РФ сообщило, что 21 января российские военные отразили семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Харьковской области, Дерны в ЛНР и Коломыйчиха в ЛНР.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР от атак со стороны киевского режима.

Ранее Минобороны также сообщило, что на донецком направлении ВСУ лишились до 320 личного состава и военной техники в результате работы группировки «Юг» и артиллерии.

Также мы сообщали, что глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданова подтвердил провал контрнаступления ВСУ.

Кроме того, накануне британский аналитик Александр Меркурис в одном из интервью выразил мнение, что ВСУ в скором времени потеряют населенный пункт Крынки, что не позволит украинским военным продвигаться дальше к Крыму.