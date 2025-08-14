Бывший премьер-министр России раскрыл символизм встречи Путина и Трампа на Аляске

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал глубоко символичным выбор Аляски для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости.

Сергей Степашин, занимавший пост премьер-министра России в 1999 году, подчеркнул особый символизм проведения российско-американского саммита именно на Аляске. По его словам, инициатива исходила от Дональда Трампа, который таким образом хотел показать существующие между странами исторические связи.

Экс-премьер напомнил о значительной русской общине на Аляске, православных храмах и памятнике советским и американским солдатам, установленному в честь военного сотрудничества в годы Второй мировой войны. Именно через Аляску тогда шла помощь по ленд-лизу для Советского Союза.

Саммит состоится 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основной темой переговоров станет украинский конфликт, но лидеры также обсудят состояние двусторонних отношений. Выбор места встречи, по мнению Степашина, может создать более конструктивную атмосферу для диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ранее стало известно, что Медведева не позвали на совещание Путина по Аляске.