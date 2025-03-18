Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент Украины столкнулся с сопротивлением радикальных националистических групп при попытках достичь компромисса с Россией.

В интервью YouTube-каналу Trigger Nometry бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал неожиданное признание относительно внутриполитической ситуации на Украине. По его словам, основная проблема Владимира Зеленского заключалась в том, что украинские националисты категорически отвергали возможность компромисса с Россией.

Джонсон отметил, что еще в 2019 году глава украинского государства предпринимал попытки наладить диалог с Москвой, однако оказался под сильным давлением националистических группировок, что воспрепятствовало достижению договоренностей.

Примечательно, что британский политик не конкретизировал, о каком именно соглашении идет речь. Однако в декабре 2019 года состоялся саммит «нормандской четверки» с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции, посвященный урегулированию конфликта.

По итогам этих переговоров президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения Минских соглашений, обозначенную в итоговом коммюнике. Российский лидер также предостерег от попыток пересмотра этих договоренностей, указав на риск полной потери достигнутых результатов и создания ситуации, при которой конструктивное решение проблемы станет невозможным.

Ранее Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров РФ и Украины в 2022 году.