Challenges: Макрон отказался от запланированной поездки на Украину

Французский глава Эммануэль Макрон планировал рабочий визит на Украину, но недавно неожиданно передумал, сообщает издание Challenges.

Источники зарубежного издания утверждают, что отказ Макрона от поездки на Украину вызвал массу вопросов как среди его сторонников, так и украинских дипломатов. В СМИ считают, что рабочую поездку глава Франции отменил, испугавшись за собственную безопасность.

«Президент Франции не поедет на Украину 13 и 14 февраля, как планировалось. Елисейский дворец оправдывает эту отсрочку, в частности, проблемами безопасности», — говорится в сообщении издания.

Как сообщается, некоторые украинские дипломаты неприятно удивились информации.

Известно, что Франция — одна из стран ЕС, которая поставляет Украине вооружение. Лишь недавно Макрон одобрил поставу артиллерийских систем Caesar и снаряды к ним. Это французский президент подтвердил в ходе телефонной беседы с Зеленским 10 февраля. Также украинская сторона запросила системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Однако по последним во Франции ответа не дали.

Ранее сообщалось, что в Харькове могли погибнуть французские наемники. Среди них был сын французского бригадного генерала.