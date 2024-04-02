CNN: технологии ИИ позволяют ВСУ атаковать территорию России

ВСУ используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) при осуществлении атак по территории России, утверждает CNN . Телеканал ссылается на источник, знакомый со специальной программой украинских БПЛА.

С начала марта ВСУ начали активную атаку по российской территории. Известно, что вражеские беспилотники атаковали несколько нефтеперерабатывающих заводов в Краснодарском крае, Самарской, Нижегородской и Рязанской областях.

«Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», — говорится в сообщении телеканала.

Информацию о том, откуда у киевского режима появились такие технологии, телеканал не привел.

2 апреля беспилотники атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Атака беспилотников в регионе произошла впервые после начала специальной военной операции РФ на Украине. Дроны-камикадзе атаковали объекта в Елабуге и Нижнекамске. Погибших в результате инцидента нет, однако несколько человек получили ранения.

Ранее мы также сообщали, что беспилотники сбили в небе над Черным морем.