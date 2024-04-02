Татарстан атаковали три беспилотника

Предприятия на территории Елабуги и Нижнекамска в Татарстане атаковали три беспилотника, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации источника, первый дрон-камикадзе нанес удар по заводу «Танеко» в Нижнекамске. Около 05:40 по московскому времени особую экономическую зону (ОЭЗ) в Елабуге атаковал второй беспилотник. Третий дрон атаковал образовательный центр «Алабуга-Политех» около 06:15.

Погибших в результате атаки беспилотников нет. Есть некоторые повреждения на объектах.

Ранее в пресс-службе главы Республики Татарстан сообщили об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Отмечалось, что пострадали шесть человек. Технологический процесс, по информации ведомства, нарушен не был.

2 апреля стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила под Липецком беспилотник. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, пострадавших в результате атаки БПЛА в регионе нет.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекта на территории РФ. Регулярно украинские вооруженные формирования обстреливают приграничные территории России. В Белгородской, Брянской и Курской областях установлен «желтый» уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что над Черным морем уничтожили шесть беспилотников.