Президент России Владимир Путин подтвердил, что спецслужбы РФ и Украины все это время продолжали взаимодействие, в основном по вопросам обмена военнопленными. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин раскрыл детали работы спецслужб на фоне продолжающегося конфликта. Он сообщил, что российские и украинские разведки никогда не прекращали контактов, даже в самые напряженные периоды. По словам президента, это взаимодействие носит сугубо практический характер.

Основной темой для диалога остается гуманитарная сфера, ключевым элементом которой является организация обменов военнопленными. Этот канал позволяет сторонам решать оперативные вопросы и договариваться, минуя официальные публичные процедуры. Подобные заявления проливают свет на скрытые механизмы взаимодействия между Москвой и Киевом, которые продолжают работать вопреки всему.

Ранее Владимир Путин заявил о невозможности договориться с Украиной.