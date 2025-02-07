Действия фашистов в Мурманской области призвали признать геноцидом

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с заявлением о признании действий немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) в Мурманской области актом геноцида. Об этом со ссылкой на заявление ГП сообщило РИА Новости.

В своем заявлении прокуратура отметила, что действия врага в отношении мирного населения и российских военнослужащих в период оккупации территорий причинили неимоверные страдания и привели к многочисленным потерям.

Отмечается, что, признав эти события актом геноцида, будет восстановлена историческая справедливость и увековечена память о жертвах.

Ранее сообщалось, что суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Калмыкии в годы войны. Также сообщалось, что в Германии призвали признать блокаду Ленинграда фашистами актом геноцида.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура подала иск к инвестору Марку Гарберу и экс-главе «Роснефти» Сергею Богданчикову.