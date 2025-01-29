Делегация Грузии прекратила работу в ПАСЕ

Грузинская делегация прекращает работу в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) после резолюции о проведении новых парламентских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, с таким заявлением выступил глава делегации – вице-спикер парламента Тея Цулукиани. Она отметила, что несмотря на то, что полномочия грузинской делегации были утверждены, они сопровождались такими оговорками, которые несправедливы и безосновательны. Поэтому члены делегации приняли решение прекратить работу в ПАСЕ.

Фактически, в резолюции ПАСЕ говорилось о необходимости проведения новых выборов, что, по заявлению грузинского премьера, является абсурдным решением. В заявлении также говорится о том, что делегация не вернется к работе до того момента, пока продолжается несправедливый шантаж в отношении правительства Грузии, которое было избрано народом.