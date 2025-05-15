Делегация РФ покинула генконсульство в Стамбуле

Делегация России завершила работу в генконсульстве в Стамбуле, заявив о стремлении к долгосрочному миру и продолжению переговорного процесса, прерванного в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости.

Делегация Российской Федерации покинула здание генконсульства в Стамбуле после серии рабочих встреч и заявлений, которые прозвучали от главы группы Владимира Мединского. По его словам, визит в Турцию рассматривается как часть мирного процесса, замороженного с 2022 года, и направлен на устранение самих причин конфликта, а не только его последствий.

Мединский подчеркнул, что состав делегации обладает всеми необходимыми компетенциями для продуктивного диалога. По его словам, российская сторона настроена конструктивно и заинтересована в реальных шагах к стабилизации ситуации.

Стамбул уже играл ключевую роль в предыдущих попытках переговоров между РФ и Украиной. Сейчас визит может свидетельствовать о желании сторон, пусть и неофициально, вновь выйти на трек поиска политического решения. Подробности будущих встреч и реакции другой стороны пока не раскрываются.

Ранее также Мединский в Стамбуле заявил о готовности к компромиссам с Украиной.