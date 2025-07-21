Демократы в США настаивают на переговорах с Россией и Китаем по ядерному оружию

Группа сенаторов-демократов в США предложила начать переговоры с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов. В резолюции они призвали отказаться от политики первого удара и ограничить президентские полномочия на применение оружия. Об этом сообщает Lenta.ru.

Американские законодатели выступили с инициативой, которая может изменить глобальную безопасность. В резолюции, предложенной демократами, содержится призыв к переговорам с Россией, Китаем и другими ядерными державами. Цель — предотвратить наращивание арсеналов и снизить риск конфликта.

Авторы документа ссылаются на слова Рональда Рейгана о том, что ядерную войну невозможно выиграть. Они предлагают отказаться от доктрины первого удара, прекратить производство новых боеголовок и сохранить мораторий на испытания. Также среди инициатив — ограничение полномочий президента США на применение ядерного оружия.

Ранее стало известно, что США вернули ядерное оружие в Британию впервые за 17 лет.