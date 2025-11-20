«Деньги за Донбасс»: США предложили России арендовать украинские земли

США предложили России оригинальную схему урегулирования конфликта на Украине, получившую неформальное название «деньги за землю». Об этом стало известно изданию The Telegraph.

Согласно предложенному плану, Донбасс может быть передан в аренду Москве, но при этом Киев сохранит формальное право собственности на его территории. В рамках этой схемы РФ должна будет выплачивать арендную плату, точный размер которой пока не раскрывается.

Как ранее стало известно СМИ, в частности, телеканалу NBC, президент США Дональд Трамп поддержал план по урегулированию конфликта на Украине, который включает в себя ряд значимых условий.

Так, например, документ предполагает сокращение численности ВСУ в два раза, введение запрета на владение Киевом ракет большой дальности, а также запрет на размещение иностранных воинских контингентов на украинской территории.

По информации источников, документ, содержащий 28 пунктов и предусматривающий определенные уступки в пользу России, был передан украинской стороне через специального представителя США Стива Уиткоффа.

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен был обсудить его в ходе запланированной встречи с Уиткоффом в Анкаре, однако эта встреча так и не состоялась. Одна из причин этого срыва — Зеленский привез в Турцию альтернативный документ, разработанный совместно с партнерами из Европейского союза (ЕС), который не понравится ни РФ, ни США.

Европейские политические круги уже успели охарактеризовать план Трампа как «кошмар» для Европы и Украины, указывая на его потенциально дестабилизирующие последствия для страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, кто раскрыл «тайный мирный план» по Украине.