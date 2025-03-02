Денис Майданов заявил, что проблема квадроберов в России больше не актуальна

Проблема квдроберов в России больше не актуальна. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре, народный артист РФ Денис Майданов.

По его словам, общество осознало, что квадробинг не может стать основой образа жизни для детей.

«Я, честно говоря, не вижу и не видел смысла говорить об этом [законопроекте]. Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему. А у Государственной думы [РФ] есть гораздо важнее и серьезнее задачи», — сказал Майданов.

По словам артиста, важным является факт того, чтобы игры оставались играми. По мнению Майданова, родители должны это понимать. Он подчеркнул, что такие активности, как переодевание и использование масок, должны ассоциироваться с радостью и праздниками, например, с Новым годом.

Квадробинг представляет собой форму активности, в которой дети и подростки передвигаются на четвереньках, подражая движениям животных. В процессе они используют маски и накладные хвосты, изображая лисиц, волков и других зверей.

В некоторых случаях это поведение вызывает отрицательные реакции у окружающих. После нескольких инцидентов в России в обществе началась активная дискуссия о допустимости и последствиях этих игр.

Ранее блогер Стас Васильев назвал пути решения проблемы квадроберского зоопарка в Японии.