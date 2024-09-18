Депутат-беглец Андрей Одарченко покинул Украину накануне допроса

В украинских политических кругах разразился новый скандал. Народный депутат Андрей Одарченко, находящийся под следствием по делу о коррупции, неожиданно покинул территорию страны.

Эту информацию обнародовал Центр противодействия коррупции Украины, ссылаясь на данные Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Согласно полученным сведениям, Одарченко пересек государственную границу через Закарпатскую область, где, по имеющимся данным, поддерживал контакт с бывшим главой местной администрации Виктором Микитой. Исчезновение депутата произошло накануне запланированного на 18 сентября судебного допроса по коррупционному делу.

Ситуация вокруг Одарченко приобрела неожиданный поворот, учитывая, что ранее он сдал свои заграничные паспорта. Адвокаты народного избранника заявили в суде о потере связи с подзащитным в течение последних двух дней, подчеркнув, что не располагают информацией о его текущем местонахождении.

В свете этих событий Высший антикоррупционный суд Украины назначил на 19 сентября рассмотрение ходатайства об объявлении Одарченко в международный розыск.

Напомним, что осенью прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло обвинения против Одарченко. Ему инкриминировали попытку подкупа главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. По версии следствия, депутат, являющийся также ректором Харьковского университета, предлагал взятку в криптовалюте (0,39 биткоина, что на тот момент составляло около 10 тысяч долларов) в обмен на выделение средств для ремонта университетских зданий.

После ареста Одарченко был освобожден под залог в размере 15 миллионов гривен (более 416 тысяч долларов).

Ранее стало известно о том, что МВФ приостанавливает консультации с Россией для дополнительного анализа.