МВФ приостанавливает консультации с Россией для дополнительного анализа

Согласно информации, полученной от представителя Международного валютного фонда, организация приняла решение отсрочить начало консультаций с Российской Федерацией по экономическим вопросам.

Об этом пишет РИА Новости. Причиной такого шага стала необходимость в сборе и обработке дополнительных данных. Источник в МВФ подтвердил, что процесс консультаций временно приостановлен до завершения сбора всей необходимой информации и проведения тщательного анализа. При этом было отмечено, что после окончания этой подготовительной работы фонд намерен провести всесторонние переговоры с Москвой относительно текущей экономической ситуации.

Алексей Можин, занимающий пост исполнительного директора от России в МВФ, также прокомментировал ситуацию. По его словам, фонд перенес запланированные консультации на неопределенный срок, несмотря на готовность российской стороны к их проведению.

Ранее представители МВФ анонсировали, что с 16 сентября начнутся онлайн-консультации с Москвой. Предполагалось, что позднее делегация организации под руководством Аннет Киобе, представителя фонда по России, посетит страну лично. В ходе этих встреч планировалось обсудить вопросы экономического развития России и проводимой ею политики в данной сфере.

Таким образом, несмотря на первоначальные планы, процесс консультаций между МВФ и Россией временно приостановлен. Фонд намерен возобновить диалог после завершения сбора и анализа всех необходимых экономических показателей.

Ранее стало известно о том, что президента Белоруссии планировали убить в правительственном вертолете.