Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под следствием в следственном изоляторе по ряду уголовных дел, объявил в своем Телеграм-канале о намерении баллотироваться на пост президента Украины.

В то же время парламентарий подчеркнул, что в случае своего избрания он инициирует в государстве всенародное голосование, на котором будут обсуждаться все проблемы, вызывающие разногласия в обществе. Среди них он назвал внешнеполитический курс Украины, экономическую стратегию развития и упразднение должности главы государства.

«Я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины», — написал нардеп.

Ранее сообщалось, что бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* пообещал отправить Владимира Зеленского на пожизненное после своего прихода к власти.

А военкор Афанасьев, в свою очередь, пояснил, почему на Украине невозможно провести президентские выборы.