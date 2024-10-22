Депутат ГД Туров назвал «шизой» угрозы польских генералов в адрес России

Депутат Госдумы Артем Туров прокомментировал RT информацию о польских генералах, угрожающих напасть на Калининград или Санкт-Петербург. По мнению парламентария, заявления действительно безответственные и ненормальные.

Впервые об угрозах со стороны генералов из Польши упоминает издание Do Rzeczy. Там заявили, что нападки на Северную столицу РФ и Калининград являются опасными и способны привести к жесткой реакции со стороны РФ.

Как отметил Туров, Польша не оригинальна в своих заявлениях, так как все страны Прибалтики являются рупорами русофобии. Депутат считает, что генералы, политическая элита и прочие видные личности «соревнуются в глупости».

«Поэтому мне кажется, что это больше направлено на их западных руководителей, чтобы показать, насколько они выступают с «передовыми» идеями по отношению к нашей стране. То, что происходит, — деградация полнейшая, можно назвать даже шизой», — сказал Туров.

Кроме того, как предположил собеседник, страны могут быть в напряжении из-за новостей об изменении ядерной доктрины. Подобные провокации против РФ, как заключил депутат, могут «плохо обернуться» для Польши.

Отметим, что страны Прибалтики уже не в очередной раз демонстрируют свое негативное отношение к России как на политическом, так и на социальном уровне. Например, в начале октября пограничники Литвы заставили стереть с поезда надписи на русском языке и символику армии ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Польше заявили о стремительном ухудшении положения в рядах ВСУ.