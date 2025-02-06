Командование ВСУ сбежало из Красноармейска под Днепропетровск
Депутат Госдумы Водолацкий: командование ВСУ покинуло Красноармейск
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Командование ВСУ покинуло Красноармейск (украинское название города — Покровск) и теперь управляет своими подразделениями с территории Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.
Ранее он сообщал, что ВС РФ взяли в клещи Красноармейск. По имеющимся у него данным, российские военные перерезали идущие в город транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания и ГСМ-подразделения.
«Уже несколько дней подразделения ВСУ, которые держат сторону Красноармейска, остались без командования, потому что все руководство подразделений от командира батальона и выше перешло на территорию Днепропетровской области», — сказал Водолацкий.
Красноармейск является одним из ключевых центров угольной отрасли Украины. Город играет важную роль как транспортный узел Донбасса и располагает ключевой железнодорожной станцией с сортировкой и депо. Через город проходит европейский маршрут E50, который имеет выход на несколько других автодорог.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР. Также отмечалось, что российская армия уничтожила более 200 украинских военных, а также военную технику.