Депутат Геннадий Панин назвал победу Андрея Воробьева на выборах честной и легитимной

Победа действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на выборах главы региона была честной и легитимной, заявил депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Цифровая Россия» Геннадий Панин. Его слова приводит РИАМО .

«Андрей Юрьевич (Воробьев. — прим. ред.) доказывал свое лидерство каждый день упорным трудом. Он нашел в себе решимость в столь непростое время продолжать делать Московскую область лучшей», — указал депутат.

Панин подчеркнул, что на прошедших выборах во главу угла ставилась информационная безопасность, была продумана прозрачность волеизъявления избирателей, а дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарекомендовало себя как удобная система, которая может использоваться на всех последующих выборах.

Выборы в Московской области прошли с 8 по 10 сентября. Андрей Воробьев, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 83,68 процента голосов.

Всего на пост губернатора баллотировались четыре претендента. Второе место с 6,37 процента голосов избирателей занял Александр Наумов от КПРФ. Кирилл Жигарев от ЛДПР набрал 4,82 процента голосов, а Анатолий Никитин от «Справедливой России — За правду» — 4,06 процента.

Накануне губернатор Андрей Воробьев провел встречу со всеми кандидатами на пост главы региона и призвал их продолжать принимать активное участие в жизни Московской области.