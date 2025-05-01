Владимир Зеленский, президент Украины, опасается проведения парада на Красной площади 9 мая, так как это может разрушить представление о том, что Россия находится в изоляции. Об этом рассказал Алексей Чепа, депутат Государственной Думы, в интервью изданию «Аргументы и факты».

Неделю назад Зеленский предложил «альтернативу» параду Победы в Москве — визит лидеров европейских государств в Киев 9 Мая. Правда, на него так никто и не согласился из западных союзников Киева.

«Зеленский хочет сорвать парад в Москве, потому что для всего прогрессивного человечества это большой праздник», — отметил Чепа.

Также парламентарий подчеркнул, что праздничное шествие 9 мая продемонстрирует, что Россия далеко не одинока в этом мире.

«Всем понятно, что никакой изоляции России нет. И сегодня многих политиков бесит, когда начинают звучать голоса, говорящие о правде, истинной причине украинского конфликта», — сказал он.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас поставила ультиматум лидерам стран ЕС, которые задумались над тем, чтобы отпраздновать победу над фашизмом вместе с Россией в Москве 9 Мая.