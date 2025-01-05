Депутат Кизеветтер удалил твит о скором визите Шольца в Москву по требованию СДПГ

Депутат бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер, уверявший ранее, что владеет информацией о скорых встречах президента РФ Владимира Путина со своим избранным американским коллегой Дональдом Трампом будущей весной, удалил свой пост о якобы запланированном визите канцлера Олафа Шольца в Москву.

Как пишет немецкая Bild, на этот шаг Кизеветтер пошел по настоятельному требованию Социал-демократической партии (СДПГ), в которой состоит бундесканцлер Шольц.

Ранее сообщалось, что депутат немецкого бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в социальных сетях жестко раскритиковала нового постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника, который назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Она обвинила его в поддержке фашистских идей, и отметила, что его требования становятся все более наглыми.

Перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине Шольц назвал данные слухи ложью и чем-то неприличным.