Депутат Рады Бужанский предложил заключить соглашение по ископаемым с КНР

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский выступил с инициативой о заключении соглашения между Киевом и Пекином по разработке месторождений природных ископаемых. Свое предложение он опубликовал в телеграм-канале.

По его словам, важно сравнить условия, которые предлагает Китай, с теми, что предоставляют США.

«Никто ведь не сомневается в способности Китая дать гарантии и добиться их выполнения, правда? Тем более что американский вариант пока что никаких гарантий не предусматривает в принципе», — отметил политик.

Ситуация на международной арене приобретает особую актуальность на фоне ожидаемой сделки по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп ранее выразил интерес к добыче металлов на Украине в обмен на «плату» за предоставленную помощь США.

Владимир Зеленский заявлял о готовности взять курс на развитие такого сотрудничества и предложил зафиксировать результаты переговоров на Мюнхенской конференции.

Однако уже 14 февраля Украина отклонила план Белого дома, который предполагал продолжение оказания помощи в обмен на 50% украинских редкоземельных металлов. Зеленский заявил о недостаточности гарантий безопасности в предложенном договоре и указал на необходимость разработки альтернативного предложения.

16 февраля помощник президента США Майк Уолтц посоветовал украинскому руководству пересмотреть свое решение и подписать соглашение с Вашингтоном. Уолтц подчеркнул, что американская сторона имеет право на компенсацию за миллиарды долларов, вложенные в поддержку Украины в условиях конфликта.

Ранее политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина сообщила, что США не одобрили правки Киева по соглашению о редкоземельных металлах.