Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал фотографии золотой сантехники в квартире бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Источники подтвердили подлинность снимков, вызвавших волну возмущения. Об этом сообщает ТАСС.

В украинском политическом пространстве разгорается новый скандал: нардеп Ярослав Железняк обнародовал фотографии интерьера квартиры Тимура Миндича, где среди прочей роскоши выделяется золотая сантехника. По словам депутата, несколько гостей жилища подтвердили подлинность снимков.

Миндича называют близким соратником и бизнес-партнером Зеленского — он совладелец студии «Квартал 95». До этого нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что в этой квартире, которую он назвал «теневым офисом» президента, обсуждали коррупционные схемы, включая продажу оружия и давление на бизнес.

Ранее сообщалось о том, что Главком ВСУ Александр Сырский предложил перевести обучение военных под землю.