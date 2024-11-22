Депутат Вагенкнехт назвала ордер МУС на арест Нетаньяху «пощечиной Шольцу и Бербок»

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети высказалась о выданном Международным уголовным судом (МУС) ордере на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, охарактеризовав это событие как «громкую пощечину» для канцлера Германии Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок, передает РИА Новости.

В этот четверг, 21 ноября, МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняя их в возможных военных преступлениях в секторе Газа.

Суд не удовлетворил аргументы Израиля, который пытался оспорить право МУС выдавать ордера в отношении своих граждан. Кроме того, Израиль ставил под сомнение юрисдикцию МУС касательно рассмотрения ситуации в палестинских территориях.

Сара Вагенкнехт отметила, что почти треть вооружений для израильской армии поступает из Германии, и в прошлом году эта доля составила почти половину. Политик считает, что настало время ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

Ранее сообщалось, что арабские и исламские страны решили заморозить членство Израиля в ООН.