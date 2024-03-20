Подразделения из Франции, Польши, ФРГ, Болгарии и Чехии находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья, сражаясь на украинской стороне. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам депутата, подразделения из данных стран являются активными участниками боевых действий на территории Украины. Водолацкий с сожалением отметил, что они стали приверженцами нацистской Украины и помогают им в попытках сохранить данную идеологию в живых. Он указал, что одна часть из таких находится на Купянском направлении, а другая – возле Запорожья.

По словам депутата, снайперы и инструкторы из перечисленных стран время от времени замечаются на линии соприкосновения и уничтожаются войсками РФ.

Ранее директор российского СНР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовится к отправке солдат на Украину.