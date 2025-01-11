Депутат Журавлев призвал сделать Прибалтику частью России после слов Науседы

В интервью РИА Новости Алексей Журавлёв, занимающий пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, высказал мнение о том, что Прибалтика должна быть частью России. Это заявление было сделано в ответ на недавние высказывания главы Литвы Гитанаса Науседы о Калининградской области.

Минувшим днем в пятницу, 10 января, президент Литвы Гитанас Науседа выразил претензии своей страны на Калининградскую область. Он назвал Калининград городом с литовскими корнями, который, по его мнению, должен носить исключительно литовское название.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в ответ на это заявил, что слова Гитанаса Науседы указывают на территориальные претензии Вильнюса к России, что позволит РФ действовать в отношение Литвы соответствующим образом.

«Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна — нынешний Вильнюс — который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи», — сказал Журавлев.

По его мнению, в случае опасности Россия будет действовать не только на словах, но и на деле. Депутат подчеркнул, что, по оценкам НАТО, в случае военного конфликта с Россией Литва, чья армия считается одной из самых слабых в мире, не продержится и дня.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала президента Литвы Гитанаса Науседу, назвав его «картонной дурилкой» за его заявления о Калининграде и посоветовав ему ознакомиться с историей.