Делегации России и Украины уже находятся в Турции — в пятницу в Стамбуле ожидается их первый за долгое время диалог. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу в Стамбуле должен состояться прямой разговор между делегациями России и Украины — обе стороны уже находятся в Турции. Об этом рассказал лидер киевского режима Зеленский. Российская группа покинула здание генконсульства в Стамбуле накануне, заявив о своей готовности к конструктивному диалогу. С украинской стороны стало известно, что переговорная команда прибыла в Стамбул заранее по поручению президента страны, включая самого Зеленского.

Разговор в Турции может стать первым очным контактом за последние два года, с момента срыва предыдущего этапа переговоров в 2022 году. Стороны возлагают на эту встречу надежды на восстановление мирного процесса и обсуждение коренных причин затянувшегося конфликта.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений о деталях повестки, атмосфера вокруг подготовки встречи говорит о высокой степени готовности и заинтересованности обеих сторон.