Дипломатический бойкот или плотный график? Почему Марко Рубио не пришел на встречу по Украине

Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года началась с громкого дипломатического инцидента. Госсекретарь США Марко Рубио не явился на запланированную встречу с главами европейских государств, посвященную поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом собщает Financial Times.

Представители Госдепа объясняют отсутствие Рубио «накладками в расписании» и обилием параллельных двусторонних встреч. Утверждается, что госсекретарь продолжает обсуждать украинский вопрос, но в других форматах. Европейские дипломатыназвали этот шаг «безумным», подчеркнув, что без участия Вашингтона подобные многосторонние форматы теряют смысл.

Отказ Рубио совпал с визитом в Мюнхен украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским. Пока канцлер ФРГ Фридрих Мерц и лидеры ЕС проводят прямые консультации с Киевом, США, по мнению аналитиков, демонстрируют политику «дистанцирования». Инцидент происходит на фоне слухов о том, что администрация Трампа готовит ультиматум: если Киев не пойдет на территориальные компромиссы, США могут полностью выйти из переговорного процесса. Следующим важным этапом станут переговоры в Женеве (17–18 февраля) под эгидой США.

Европейские лидеры опасаются, что в своем завтрашнем выступлении (14 февраля) Рубио официально подтвердит смену курса: переход от «бессрочной поддержки» к требованию немедленной сделки с Москвой на любых условиях.

Ранее Дональд Трамп перешел к прямой публичной критике позиции Киева по мирным переговорам.