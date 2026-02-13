Ультиматум Трампа: Зеленский рискует упустить «отличную возможность» для мира с Россией

Президент США Дональд Трамп перешел к прямой публичной критике позиции Киева по мирным переговорам. По словам Трампа, текущий момент является «отличной возможностью», которую украинский президент рискует безвозвратно упустить. Об этом пишет «РБК».

«Россия хочет заключить сделку», — подчеркнул Трамп, давая понять, что почва для переговоров уже подготовлена Вашингтоном. Он настаивает, что мяч сейчас на стороне Киева, и Зеленскому «стоит начать действовать» прямо сейчас. Президент США намекнул, что окно дипломатических возможностей не будет открыто вечно, и отсутствие гибкости со стороны Украины может привести к потере поддержки.

Ситуация осложняется тем, что администрация Трампа, по данным источников FT, рассчитывает оформить мирное соглашение уже к 15 мая 2026 года. При этом Вашингтон увязывает будущие гарантии безопасности для Украины с готовностью Киева идти на территориальные компромиссы, включая статус Донбасса.

