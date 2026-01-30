Дипломатия под грибами: Премьер Великобритании Стармер пообедал в Пекине блюдом из галлюциногенов

Британская газета The Telegraph сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его делегация пообедали в пекинском ресторане, известном блюдами из грибов, способных вызывать галлюцинации. Заведение было забронировано целиком для 140 человек.

Как пишет издание, делегация сразу заказала фирменное блюдо цзяньшоуцин, приготовленное из особых грибов, которые при определенном способе обработки обладают психоактивными свойствами. Интересно, что это же блюдо (четыре порции) заказывала здесь в 2023 году бывший министр финансов США Джанет Йеллен. По словам самого Стармера, ресторан ему «настоятельно рекомендовал» британский посол в Китае Питер Уилсон.

После обеда, как отмечает Telegraph, члены делегации весело фотографировались и кричали на китайском «С Новым годом!», а премьер благодарил по-китайски. Этот гастрономический эпизод произошел в рамках официального визита, в ходе которого Стармер встретился с председателем Си Цзиньпином, и стороны договорились углублять стратегическое партнерство.

