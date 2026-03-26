Дипломатия по-русски: конгрессменам США предложили отметить 9 Мая в Москве

Россия протянула руку Вашингтону на фоне самого острого противостояния за последние десятилетия. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, находящийся с визитом в американской столице, лично передал конгрессменам приглашение, от которого трудно отказаться. 9 мая — в День Великой Победы — делегацию законодателей ждут в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча в Вашингтоне стала первым столь высоким контактом между парламентариями двух стран после длительной паузы. Чернышов не ограничился формальным жестом. Он предложил развернуть полноценную совместную программу: от научной исторической конференции о Второй мировой войне до обмена опытом в сфере миграционной политики. По сути, российский парламентарий обозначил готовность к диалогу по целому спектру направлений, которые долгое время оставались замороженными.

Приглашение прозвучало в момент, когда администрация Дональда Трампа пытается выстраивать новую линию в отношениях с Москвой, балансируя между жесткой риторикой и прагматизмом. Приезд американских законодателей в российскую столицу в главный национальный праздник стал бы мощным символом. Это сигнал не только политическому истеблишменту, но и миллионам граждан обеих стран: диалог возможен, даже когда всё против этого.

Остается ждать реакции Вашингтона. Примут ли конгрессмены приглашение, от которого зависит не только протокол, но и атмосфера будущих российско-американских отношений? В Москве уже показали, что открыты к встрече. Теперь слово за американцами.

