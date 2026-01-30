Русская вкуснее британской, но хуже немецкой: стали известны результаты престижного рейтинга кухонь мира

В обновленном глобальном рейтинге World Population Review греческая кухня признана самой вкусной в мире, сместив традиционных фаворитов, а Россия заняла 34-ю строчку, опередив многие европейские и азиатские гастрономические державы.

Эксперты портала World Population Review подвели гастрономические итоги, опубликовав свежий рейтинг стран с лучшей национальной едой. В 2026 году золото досталось Греции, чья кухня с ее акцентом на оливковое масло, свежие овощи и морепродукты получила наивысшую оценку гурманов — 4,60 балла из 5 возможных. Эллинам удалось буквально на сотые доли балла обойти признанных королей кулинарии — Италию (4,59), а также Мексику (4,52), Турцию, Испанию и Португалию (у всех по 4,50).

Россия в этом списке уверенно закрепилась в первой половине, заняв 34-е место с индексом 4,22. Отечественные борщи, блины и пельмени оказались милее международным экспертам, чем кухня Филиппин, Марокко, Великобритании и даже Бельгии с ее шоколадом и вафлями. Интересно, что Россия уступила таким странам, как Алжир, Румыния и Болгария, но оставила позади Швецию, Нидерланды и Канаду.​

Аутсайдерами рейтинга в этом году стали Лаос (3,88) и Никарагуа (3,86), замкнувшие список. Аналитики портала подчеркивают, что оценка базируется не только на мнении критиков, но и на анализе сотен тысяч пользовательских отзывов о блюдах, что делает картину максимально объективной.​

