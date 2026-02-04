Договор истек, а ответа нет: США преднамеренно проигнорировали финальное предложение России

Россия сделала официальное заявление в связи с окончанием действия Договора о СНВ. В МИД РФ указали, что Вашингтон преднамеренно проигнорировал все российские предложения по сохранению контроля над стратегическими вооружениями. Об этом пишет ТАСС.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором констатирует, что Соединенные Штаты оставили без ответа все инициативы Москвы по продлению или созданию новой рамки для Договора о СНВ.

В ведомстве подчеркнули, что публичные комментарии американской стороны не содержали никаких сигналов о готовности обсуждать предложенный Россией порядок действий.

Ранее МИД РФ предупредило, что любое размещение военных подразделений, объектов или инфраструктуры западных стран на территории Украины будет квалифицировано Москвой как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности РФ.