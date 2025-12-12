«Договорились за сутки»: Трамп заявил о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей

Дональд Трамп сообщил, что премьер-министры Таиланда и Камбоджи договорились прекратить боевые действия. Стороны обязались остановить стрельбу вечером 12 декабря и возобновить реализацию прежних мирных договоренностей. Об этом пишет ТАСС.

Эскалацию давнего приграничного спора удалось остановить за считаные часы. По словам Дональда Трампа, его утренний телефонный разговор с Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом принес конкретный результат. Лидеры двух юго-восточноазиатских государств дали обязательство прекратить любые обстрелы уже к вечеру среды.

Американский политик, выступая в роли неофициального посредника, сослался на ранее достигнутые договоренности. Речь идет о плане, разработанном ранее при участии премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Теперь сторонам предстоит вернуться к его выполнению, чтобы предотвратить новую вспышку насилия.

