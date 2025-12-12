Хаос в Вашингтоне: министр армии США потерял место за столом переговоров по Украине из-за паранойи шефа Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии Дэна Дрисколла от участия в переговорах по урегулированию на Украине. Решение, продиктованное внутренними конфликтами в администрации США, уже привело к срыву ключевой международной встречи. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент, из-за которого Дрисколл лишился важного дипломатического портфеля, произошел на прошлой неделе. По данным инсайдеров, Хегсет обвинил своего подчиненного в самовольных действиях и выходе за рамки данных инструкций во время контактов с европейскими партнерами. Шеф военного ведомства, которого источники характеризуют как становящегося все более подозрительным, усмотрел в этом угрозу собственному авторитету и единому курсу администрации.

Ранее сообщалось о том, что США и «евротройка» проведут в Париже переговоры по ситуации на Украине.