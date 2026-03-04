Президент России Владимир Путин принял решение об освобождении двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины и впоследствии оказались в российском плену. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся с визитом в Москве, заберет соотечественников на родину. Вопрос о судьбе этнических венгров из Закарпатья обсуждался накануне в ходе телефонного разговора между российским лидером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Будапешт неоднократно выступал с критикой методов мобилизации в соседней стране, называя их «охотой на людей». По информации венгерской стороны, один из освобожденных мужчин был забран в армию, несмотря на наличие законного освобождения, а второй имел серьезные проблемы со здоровьем.

Данный жест доброй воли совпал с экстренным визитом Сийярто в Москву для обсуждения энергетической безопасности на фоне ближневосточного кризиса. Официальный Будапешт подчеркивает, что защита прав закарпатской диаспоры остается приоритетом внешней политики страны.

