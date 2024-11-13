Дональд Трамп намекнул на возможность баллотироваться на третий срок

Избранный президент США Дональд Трамп недавно выразил готовность рассмотреть возможность выдвижения на третий срок, несмотря на существующие конституционные ограничения.

Как пишет РИА Новости, в ходе мероприятия в Вашингтоне он допустил, что может вновь претендовать на президентский пост, если появится достаточная поддержка и удастся найти способы обхода ограничений. Эти заявления вызвали у присутствующих на встрече республиканцев улыбки и положительные отклики.

Предположения о продолжении политической карьеры Трампа за пределами второго срока звучат на фоне его подготовки к инаугурации, назначенной на январь 2025 года. Таким образом, Трамп акцентирует внимание на поддержке своей политической фигуры среди однопартийцев, и это может намекать на амбиции в отношении будущего лидерства. В то же время действующая 22-я поправка Конституции США строго ограничивает возможность любого президента находиться у власти более двух сроков, включая случаи, когда они не следуют друг за другом.

На данный момент никаких официальных комментариев по поводу этого заявления от американских политиков и общественных деятелей не поступило.

Ранее стало известно о том, что Мелания Трамп отказалась идти с мужем на встречу с Байденами.