Трамп поставил условие для введения новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые санкции против России, но при условии, что американские союзники полностью прекратят закупки российской нефти. Об этом сообщило РИА Новости.

Американский лидер обозначил четкую позицию: Вашингтон не будет ужесточать давление на Москву в одиночку, пока ключевые партнеры продолжают финансировать российский бюджет через покупку энергоносителей. Трамп подчеркнул, что не намерен «воевать» с Россией санкциями в ситуации, когда союзники США активно пользуются ее ресурсами. Это заявление отражает принципиально новый подход в санкционной политике, ставящий дальнейшие ограничения в прямую зависимость от энергетической дисциплины западных партнеров.

Ранее Трамп исключил глобальную эскалацию украинского конфликта.