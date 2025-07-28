Дональд Трамп потребовал возбудить дело против Бейонсе

Дональд Трамп потребовал возбудить уголовное дело против Бейонсе, обвинив певицу в получении $11 млн за поддержку Камалы Харрис. Однако официальные документы подтверждают лишь выплату $165 тыс. — обычную компенсацию за выступление. Об этом сообщает телеграм-канал StarНit.ru.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Бейонсе получила $11 млн в качестве взятки за выступление на митинге в поддержку Камалы Харрис в Хьюстоне. По его словам, эти деньги были скрытой оплатой за политическую агитацию.

Однако западные СМИ опровергают обвинения. Согласно финансовым отчетам, команда Харрис перевела Бейонсе только гонорар за выступление в размере $165 тыс. Эта сумма соответствует американскому законодательству, обязывающему кандидатов полностью компенсировать расходы приглашенных знаменитостей.

Ранее Трамп отказался называть ложью слова Путина об Украине.